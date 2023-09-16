Кожного дня їжте цей фрукт – і побачите, що з вами станеться

Якщо з'їдати по одному яблуку щодня, в організмі відбудуться колосальні зміни: ви зможете попередити багато хвороб, схуднути і омолодитися.

Хрумкі, соковиті, безумовно корисні і ще недорогі – це все, звичайно, про яблука. Тому у вас є багато причин, щоб кожного дня з’їдати не менше одного яблука – і побачите, що станеться з вашим здоров’ям, пише Healthline.

Чим корисні яблука?

Поживність. Середнє яблуко дорівнює чашці інших фруктів. А дві чашки фруктів рекомендовано вживати при харчуванні, яке містить 2000 ккал на день. Також одне середнє яблуко містить 95 ккал, 25 г вуглеводів, 4 г клітковини, 14% добової норми вітаміну С, 6% і 5% добової норми калію та вітаміну К відповідно. А ще до 4% добової норми марганцю, міді, вітамінів А, Е та групи В. Яблука сприяють схудненню. У цих фруктах дуже багато клітковини та води, тому вони дуже ситні, і після того, як з’їси яблуко, не хочеться їсти. Дослідження показують, що люди, які їли шматочки яблук до основного прийому їжі, почувалися більш ситими, ніж ті, хто не їв яблуко. У цьому ж таки дослідженні визначили, що ті, хто почав прийом їжі із яблука, з’їли в середньому на 200 ккал менше, ніж ті, хто цього не зробив. Інше 10-тижневе дослідження було проведено з 50 жінками, які мали зайву вагу. Ті, які їли яблука, в середньому втратили 1 кг і їли менше, порівняно з тими, хто їв вівсяне печиво з тією кількістю калорій та вмісту клітковини. Яблука корисні для серця. Так як ці фрукти містять розчинні волокна, вони можуть знижувати рівень «поганого» холестерину в крові. У них є також поліфеноли, які мають ефекти антиоксидантів, що сконцентровані у шкірці. Один із цих поліфенолів – флавоноїд, який здатен урівноважувати тиск. Аналіз досліджень доводить, що високе споживання флавоноїдів може знизити ризик інсульту на 20%. Тому яблука майже такі ефективні у зниженні смертельних ризиків як і ліки. Якщо споживати щодня 25 грамів яблука, ризик інсульту знижується на 9%. Яблука корисні для кісток. Якщо вживати яблука, то підвищиться щільність тканин кісток, попереджаючи їхню ламкість. Вчені переконані, що антиоксидантні та антизапальні компоненти у фруктах можуть сприяти хорошій щільності кісткової тканини та її міцності і силі. Яблука знижують ризик діабету ІІ типу. Велике дослідження показало, що коли їсти яблука щодня, то ризик на недуг знизиться на 28%, у порівнянні з тими, хто не їстиме яблука взагалі. Смакування яблуками кілька разів на тиждень також дадуть такий ефект.

Що лікують яблука?

Яблука діють як пребіотик, сприяють розмноженню хороших бактерій. Яблука містять пектин – це тип клітковини, який діє як пребіотик – годує хороші бактерії кишківника. Оскільки тонка кишка не засвоює клітковину під час травлення. Тому вона йде у товсту кишку, де сприяє росту хороших бактерій. Там клітковина перетворюється в інші поживні компоненти, які далі циркулюють тілом. Яблука мають компоненти, що допомагають у боротьбі з астмою. Так як яблука багаті на антиоксиданти, то вони захищають легені від оксидативних пошкоджень. Було проведено велике дослідження 68 тисяч жінок, яке визначило: ті, хто їли яблука, найменше ризикували астмою. Шкірка яблука містить флавоноїд, який допомагає регулювати імунітет та знижувати процеси запалення, тому це впливає на алергічні реакції та допомагає лікувати астму. Яблука захищають шлунок від ушкодження після прийому ліків. Тут ідеться про протизапальні препарати – аспірин та ібупрофен, які знижують температуру та знімають біль. Оскільки вони можуть шкодити слизовій оболонці шлунка. Дослідження на щурах та у пробірках вже давно показали, що екстракт яблука сухої заморозки захищає клітини шлунка від ушкоджень, отриманих через нестероїдні протизапальні медикаменти. Яблука захищають наш мозок. Яблучний сік можна вживати, щоб захистися від психічних спадів, які пов’язані з віком. Дослідження на тваринах показало, що концентрований сік знижував шкідливі активні форми кисню у мозкові, тим самим мінімізував психічний спад у людей похилого віку, що зменшує ризики захворіти на Альцгеймер. Вчені, що годували літніх щурів цілими яблуками, помітили, що пам’ять гризунів покращилася до рівня молодших щурів. Яблука попереджають розвиток раку. Дослідження у пробірках показало, що між компонентами яблука та ризиком раку існує зв’язок. Одне дослідження показало, що смакування яблуками знижує ризик смерті від раку. Тому вчені переконані, що антиоксидантні та антизапальні властивості цих фруктів можуть відповідати за попередження захворювання на рак.

Що буде, якщо їсти яблука щодня?

Покращиться стан судин. Так як яблука містять калій, то при щоденному вживанні ви позбудетеся від набряків, зміцнете серце, зробите профілактику варикозу, почистите судини. Покращиться пам’ять. Щоденне вживання яблук підвищує вміст ацетилхоліну в мозку людини. Ця біологічно активна речовина відповідає за процес запам’ятовування інформації. Будуть міцні та білі зуби. Після обіду можна сміливо з’їсти яблуко і не чистити зуби. М’якоть фрукту допомагає очистити емаль, а кислоти знищать бактерії, що викликають карієс. Будуть міцні нерви. Яблука містять корисні для нервових клітин вітаміни групи В, фосфор та глютамінову кислоту. Людина, яка їсть яблука щодня не матиме депресій, хронічної втоми та апатії. Не буде зморшок. Яблука дійсно молодильні, вони продовжують молодість шкіри і підтримують тонус завдяки вітамінові С. також їх можна наносити на шкіру, як маску. Потрібно 1 ст. ложку яблучного пюре змішати зі сметаною та оливковою олією і потримати 15 хвилин на обличчі. Тоді шкіра стане пружною і гладкою.

Однак, яблука не можна вживати або слід обмежити їх споживання людям, що мають виразку шлунку, гастрит та підвищену кислотність. Людям, що мають проблеми із зубами також слід відмовитися від цих фруктів, бо це небезпечно для емалі. А тим, хто має захворювання на діабет, не можна їсти солодкі яблука.

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