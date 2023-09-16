ЗМІ розкрили мільйонні статки Нестора Шуфрича

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу. Якщо правоохоронці зберуть достатньо доказів, щоб довести провину нардепа, то на нього чекає 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Яким майном володіє Шуфрич - пише Forbes.

У відкритих джерелах статки Шуфрича скромні. За даними аналітичної платформи YouControl, він є власником мисливського клубу та має 25% частку в неприбутковій компанії з роздрібної торгівлі авто ТОВ "Рейтинг".

За даними декларації за 2020 рік, він увійшов до переліку депутатів, які задекларували найбільше готівки – 146,5 млн грн. Після припинення електронного декларування, їхня доля – невідома.

За оцінкою Forbes, наразі статки Шуфрича становлять мінімум $100 млн. Здебільшого – це готівка. Також йому належить 6,5% Київського річкового порту.

У своїх розрахунках Forbes спирається на публічну інформацію. Головна відома угода Шуфрича – продаж 50% "Нафтогазвидобування" за $96 млн. Достеменно невідомо, як він розпорядився цими грошима. Вартість його задекларованої нерухомості (наприклад, два будинки у Козині на 700 та 330 кв м) суттєво менша за $96 млн.

Затримання Шуфрича: що відомо

У п'ятницю, 15 вересня, СБУ затримала народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нардеп є "фігурантом у справі створеної співробітником ФСБ РФ і колишнім нардепом України Володимиром Сівковичем російської шпигунської мережі".

Нестор Шуфрич отримав підозру у справі про державну зраду. За даними СБУ, депутат тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого — координація російської агентури в Україні.

Читайте також: