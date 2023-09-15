Астрологічний прогноз на 17 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли потрібно боротися за право здійснити свої задуми: нічого не вдасться отримати легко, але результат буде вартий докладених зусиль.

Символ дня: Барс готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір: жовтий, золотистий, шафранний.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, протікають важко і тривають довго – особливо це стосується головного болю, тому необхідно докласти максимум зусиль для їхнього лікування. Але робити це необхідно за допомогою лікаря — самолікування займатися категорично забороняється.

Харчування дня: їсти можна все або майже все, але з однією умовою: порції повинні бути урізані як мінімум наполовину.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи дня: рослини потрібно частіше поливати та підгодовувати, вносячи поживні речовини під корінь.

Магія та містика дня: можна виготовляти зілля з лікарських трав.

Сни дня: сни нинішньої ночі не варті уваги — вони збуваються рідко.

Табу дня: не можна допускати негативу — ні в діях, ні у висловлюваннях.

Цитата дня: «Люди, які живуть у скляних будинках, не повинні кидатися камінням»(Англійське прислів'я).

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