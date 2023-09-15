Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Астрологічний прогноз на 17 вересня

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
34
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Астрологічний прогноз на 17 вересня

Символ дня — барс, що готується до стрибка / Фото: Credits

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли потрібно боротися за право здійснити свої задуми: нічого не вдасться отримати легко, але результат буде вартий докладених зусиль.

Символ дня: Барс готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір: жовтий, золотистий, шафранний.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, протікають важко і тривають довго – особливо це стосується головного болю, тому необхідно докласти максимум зусиль для їхнього лікування. Але робити це необхідно за допомогою лікаря — самолікування займатися категорично забороняється.

Харчування дня: їсти можна все або майже все, але з однією умовою: порції повинні бути урізані як мінімум наполовину.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи дня: рослини потрібно частіше поливати та підгодовувати, вносячи поживні речовини під корінь.

Магія та містика дня: можна виготовляти зілля з лікарських трав.

Сни дня: сни нинішньої ночі не варті уваги — вони збуваються рідко.

Табу дня: не можна допускати негативу — ні в діях, ні у висловлюваннях.

Цитата дня: «Люди, які живуть у скляних будинках, не повинні кидатися камінням»(Англійське прислів'я).  

Читайте також:

Відновити популяцію: до Тарутинського степу повертаються червонокнижні дикі хом’яки

Відновити популяцію: до Тарутинського степу повертаються червонокнижні дикі хом’яки

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
34
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація