Астрологический прогноз на 17 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нужно бороться за право осуществить свои замыслы: ничего не удастся получить без труда, но результат будет стоит приложенных усилий.

Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, шафранный.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело и длятся долго – особенно это касается головной боли, поэтому необходимо приложить максимум усилий для их излечения. Но делать это необходимо при помощи врача – самолечением заниматься категорически запрещается.

Питание дня: есть можно все – или почти все, но – с одним условием: порции должны быть урезаны как минимум наполовину.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: растения нужно чаще поливать и подкармливать, внося питательные вещества под корень.

Магия и мистика дня: можно изготавливать снадобья из лекарственных трав.

Сны дня: сны нынешней ночи не стоит внимания – они сбываются редко.

Табу дня: нельзя допускать негатива – ни в действиях, ни в высказываниях.

Цитата дня: «Люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями» (английская пословица).

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