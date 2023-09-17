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Астрологический прогноз на 17 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
37
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 17 сентября

Символ дня - барс, готовящийся к прыжку / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда нужно бороться за право осуществить свои замыслы: ничего не удастся получить без труда, но результат будет стоит приложенных усилий. 

Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, шафранный. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело и длятся долго – особенно это касается головной боли, поэтому необходимо приложить максимум усилий для их излечения. Но делать это необходимо при помощи врача – самолечением заниматься категорически запрещается. 

Питание дня: есть можно все – или почти все, но – с одним условием: порции должны быть урезаны как минимум наполовину. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно. 

Дачные работы дня: растения нужно чаще поливать и подкармливать, внося питательные вещества под корень. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать снадобья из лекарственных трав. 

Сны дня: сны нынешней ночи не стоит внимания – они сбываются редко. 

Табу дня: нельзя допускать негатива – ни в действиях, ни в высказываниях. 

Цитата дня: «Люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями» (английская пословица). 

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Дата публикации
Просмотры
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