Астрологический прогноз на 17 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нужно бороться за право осуществить свои замыслы: ничего не удастся получить без труда, но результат будет стоит приложенных усилий.
Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, шафранный.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело и длятся долго – особенно это касается головной боли, поэтому необходимо приложить максимум усилий для их излечения. Но делать это необходимо при помощи врача – самолечением заниматься категорически запрещается.
Питание дня: есть можно все – или почти все, но – с одним условием: порции должны быть урезаны как минимум наполовину.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Дачные работы дня: растения нужно чаще поливать и подкармливать, внося питательные вещества под корень.
Магия и мистика дня: можно изготавливать снадобья из лекарственных трав.
Сны дня: сны нынешней ночи не стоит внимания – они сбываются редко.
Табу дня: нельзя допускать негатива – ни в действиях, ни в высказываниях.
Цитата дня: «Люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями» (английская пословица).
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