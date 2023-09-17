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Российские власти сообщили об атаке БпЛА на Москву

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Российские власти сообщили об атаке БпЛА на Москву

Аэропорт "Внуково" / Фото: Википедия

В московских аэропортах ввели план "ковер" и отменили несколько рейсов.

В России заявили о якобы атаке беспилотников на столицу РФ Москву. Местные власти заявили о сбитии дрона в городском округе Истра.

Об этом сообщает Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин.

В российском Минобороны заявили, что очередная атака беспилотников была якобы совершена Украиной.

"Очередными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области", — говорится в заявлении.

Мэрия Москвы заявила, что силы ПВО якобы сбили беспилотник в городском округе Истра.

Также Собянин заявил, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве произошли пожар и взрывы у Останкинской башни.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Москве вспыхнуло здание Федеральной таможенной службы и склады.

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Дата публикации
Просмотры
354
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