Российские власти сообщили об атаке БпЛА на Москву

В московских аэропортах ввели план "ковер" и отменили несколько рейсов.

В России заявили о якобы атаке беспилотников на столицу РФ Москву. Местные власти заявили о сбитии дрона в городском округе Истра.

Об этом сообщает Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин.

В российском Минобороны заявили, что очередная атака беспилотников была якобы совершена Украиной.

"Очередными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области", — говорится в заявлении.

Мэрия Москвы заявила, что силы ПВО якобы сбили беспилотник в городском округе Истра.

Также Собянин заявил, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве произошли пожар и взрывы у Останкинской башни.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Москве вспыхнуло здание Федеральной таможенной службы и склады.

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