Російська влада повідомила про атаку БпЛА на Москву

У московський аеропортах ввели план "килим" та скасували кілька рейсів.

У Росії заявили про нібито атаку безпілотників на столицю РФ Москву. Місцева влада заявила про збиття дрона в міському окрузі Істра.

Про це повідомляє Міноборони РФ та мер Москви Сергій Собянін.

У російському Міноборони заявили, що чергова атака безпілотників була нібито здійснена Україною.

"Черговими засобами ППО знищено український безпілотний літальний апарат літакового типу над територією Істринського району Московської області", - йдеться у заяві.

Мерія Москви заявили, що сили ППО нібито збили безпілотник у міському окрузі Істра.

Також Собянін заявив, що в результаті атаки руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Москві сталися пожежа й вибухи біля Останкінської вежі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Москві спалахнула будівля Федеральної митної служби та склади.

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