СМИ раскрыли миллионное состояние Нестора Шуфрича

Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу. Если правоохранители соберут достаточно доказательств, чтобы доказать вину нардепа, то его ждет 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Каким имуществом владеет Шуфрич – пишет Forbes.

В открытых источниках состояние Шуфрича скромное. По данным аналитической платформы YouControl, он владелец охотничьего клуба и имеет 25% долю в неприбыльной компании по розничной торговле авто ООО "Рейтинг".

По данным декларации за 2020 год, он вошел в перечень депутатов, задекларировавших больше всего наличных денег – 146,5 млн грн. После прекращения электронного декларирования их судьба неизвестна.

По оценке Forbes, сейчас состояние Шуфрича составляет минимум $100 млн. В основном – это наличные деньги. Также ему принадлежит 6,5% Киевского речного порта.

В своих расчетах Forbes опирается на публичную информацию. Главное известное соглашение Шуфрича – продажа 50% "Нефтегаздобычи" за $96 млн. Доподлинно неизвестно, как он распорядился этими деньгами. Стоимость его задекларированной недвижимости (например, два дома в Козине на 700 и 330 кв м) существенно меньше $96 млн.

Задержание Шуфрича: что известно

В пятницу, 15 сентября, СБУ задержала народного депутата от запретной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что нардеп является "фигурантом по делу созданного сотрудником ФСБ РФ и бывшим нардепом Украины Владимиром Сивковичем российской шпионской сети".

Нестор Шуфрич получил подозрение в деле о государственной измене. По данным СБУ, депутат тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

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