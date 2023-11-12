Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военный самолет США разбился во время тренировок

Военный самолет США разбился во время тренировок

Военный самолет США разбился над Средиземным морем / Фото: Associated Press

Командование не сообщило о количестве жертв.

Во время тренировок самолет военно-воздушных сил США попал в аварию и разбился над восточной частью Средиземного моря

Об этом пишет Daily Mail.

Согласно сообщению Европейского Командования Вооруженных сил США (EUCOM), самолет осуществлял обучающие тренировки, а впоследствии произошли "аварийные обстоятельства, приведшие к падению".

В то же время власти не назвали количество пострадавших. Однако там подчеркнули, что самолет не разбился в результате какой-либо атаки.

"Из уважения к пострадавшим семьям мы пока не будем обнародовать дальнейшую информацию о привлеченном персонале. Причины инцидента на учебе выясняются. Однако мы можем точно сказать, что вылет самолета был сугубо учебным и никаких признаков враждебной деятельности нет", — говорится в заявлении EUCOM.

Накануне EUCOM объявило, что три дня военно-морских учений состоялись в Средиземном море, где с начала войны Израиля и ХАМАС расположились две авианосные ударные группы. В этих учениях приняло участие 11 000 военных.

EUCOM состоит из 65 000 постоянных военнослужащих, отвечающих за военные операции США в Европе, части Азии и Ближнего Востока, Арктике и Атлантическом океане.

Напомним, в Италии после падения военного самолета погибла 5-летняя девочка (видео).

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
517
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация