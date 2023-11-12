Военный самолет США разбился во время тренировок

Во время тренировок самолет военно-воздушных сил США попал в аварию и разбился над восточной частью Средиземного моря

Об этом пишет Daily Mail.

Согласно сообщению Европейского Командования Вооруженных сил США (EUCOM), самолет осуществлял обучающие тренировки, а впоследствии произошли "аварийные обстоятельства, приведшие к падению".

В то же время власти не назвали количество пострадавших. Однако там подчеркнули, что самолет не разбился в результате какой-либо атаки.

"Из уважения к пострадавшим семьям мы пока не будем обнародовать дальнейшую информацию о привлеченном персонале. Причины инцидента на учебе выясняются. Однако мы можем точно сказать, что вылет самолета был сугубо учебным и никаких признаков враждебной деятельности нет", — говорится в заявлении EUCOM.

Накануне EUCOM объявило, что три дня военно-морских учений состоялись в Средиземном море, где с начала войны Израиля и ХАМАС расположились две авианосные ударные группы. В этих учениях приняло участие 11 000 военных.

EUCOM состоит из 65 000 постоянных военнослужащих, отвечающих за военные операции США в Европе, части Азии и Ближнего Востока, Арктике и Атлантическом океане.

Напомним, в Италии после падения военного самолета погибла 5-летняя девочка (видео).

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