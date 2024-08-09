Анну Трінчер обікрали на понад 220 тисяч гривень просто під час концерту

Українська співачка Анна Трінчер шокувала, що стала жертвою крадіїв.

Про це виконавиця розповіла у своєму Instagram. Співачка поділилася, що прикрий інцидент з нею трапився просто під час її концерту. До слова, перед виступом зірка зняла з себе коштовні прикраси, поклала їх у спеціальний мішечок, після чого сховала в сумочці.

Анна Трінчер стала жертвою пограбування / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однак, це не завадило злодіям його поцупити. Зокрема, в Анни Трінчер вкрали каблучку та браслет від Cartier. Вартість поцуплених прикрас становила 5 тисяч євро, що в гривнях понад 224 тисячі. Артистка говорить, що їй неабияк прикро, що стався такий неприємний інцидент і що вона втратила коштовності, на які сама заробляла кошти. Тим не менш, як зазначила Трінчер, сам концерт минув чудово.

Анна Трінчер стала жертвою пограбування / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ранок не з приємних новин…Плюс один крутий концерт, мінус 5 тисяч євро. Браслет і каблучка від Cartier (вкрали – прим. ред.), своїми руцями і мізками зароблені", - поділилася артистка.

Анна Трінчер стала жертвою пограбування / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно актор Андрій Валенський, який на фронті отримав серйозне поранення, став жертвою пограбування. В артиста поцупили кошти, які він збирав на операцію та реабілітацію.

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