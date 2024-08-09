Трендовые градуированные стрижки для женщин за 40

Лучшие трендовые стрижки для женщин за 40
Градируемая стрижка представляет собой сформированную с помощью филирования многослойную прическу. Градируемые прически не выдвигают особых требований к форме лица, типу и длине волос, поэтому и пользуется такой популярностью.
Преимущества градуированной стрижки
- Градирование можно создавать на волосах любой длины, внешний вид волос от этого только выиграет — волосы средней длины станут более объемными, женщины с градуированной стрижкой приобретут романтический ореол, а обладательницы коротких волос получат эффектный образ в динамике.
- Женщины, имеющие густые и длинные волосы, с помощью градуировки «облегчат» свою ношу – благодаря этому способу масса волос и их вес уменьшается без ущерба для длины.
- Волнистые волосы тоже не являются препятствием для создания градуированной стрижки.
- Модные сейчас необычные покраски прекрасно подчеркнут структуру такой стрижки.
- Челка любой конфигурации отлично дополнит прическу.
- Главным преимуществом стрижки является возможность омолодить свой образ на 5-10 лет, что очень актуально для женщин старше 40 лет.
Топовые градуированные стрижки для женщин 40 плюс 2024 года
Градуированные стрижки с челкой пользуются наибольшей популярностью в 2024 году.
Классическое каре с градуировкой с челкой
Один из самых популярных вариантов в 2024 году, любимый многими женщинами 40+. Челка позволяет скрыть морщины на лбу, а градуировка дает желаемый объем волосам. Для этой стрижки не трудно подобрать стильный вариант тонировки, блондировки или окраски натуральной седины.
Асимметричный боб с челкой
Эта градуированная стрижка выглядит очень стильно и эффектно и при этом женственно. Не бойтесь асимметричного боба на короткую длину — в данном варианте пышная и объемная челка нивелирует эффект "мужской стрижки".
Градированное каре без челки
Лучший вариант стрижки для женщин старше 40 лет, которые хотят выглядеть молодо. Можно также рассмотреть вместе с градуировкой и асимметричный вариант прически.
Градуированный боб без челки
Легкая в уходе и эффектная в форме стрижка позволит женщинам молодить себя и добавить к образу немного дерзости.
Градированный каскад без челки
Градируемый каскад можно делать на любую длину волос, беспроигрышный вариант стрижки – это средний каскад.
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