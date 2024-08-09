Трендовые градуированные стрижки для женщин за 40

Лучшие трендовые стрижки для женщин за 40

Градируемая стрижка представляет собой сформированную с помощью филирования многослойную прическу. Градируемые прически не выдвигают особых требований к форме лица, типу и длине волос, поэтому и пользуется такой популярностью.

Преимущества градуированной стрижки

Градирование можно создавать на волосах любой длины, внешний вид волос от этого только выиграет — волосы средней длины станут более объемными, женщины с градуированной стрижкой приобретут романтический ореол, а обладательницы коротких волос получат эффектный образ в динамике.

Женщины, имеющие густые и длинные волосы, с помощью градуировки «облегчат» свою ношу – благодаря этому способу масса волос и их вес уменьшается без ущерба для длины.

Волнистые волосы тоже не являются препятствием для создания градуированной стрижки.

Модные сейчас необычные покраски прекрасно подчеркнут структуру такой стрижки.

Челка любой конфигурации отлично дополнит прическу.

Главным преимуществом стрижки является возможность омолодить свой образ на 5-10 лет, что очень актуально для женщин старше 40 лет.

Топовые градуированные стрижки для женщин 40 плюс 2024 года

Градуированные стрижки с челкой пользуются наибольшей популярностью в 2024 году.

Классическое каре с градуировкой с челкой

Один из самых популярных вариантов в 2024 году, любимый многими женщинами 40+. Челка позволяет скрыть морщины на лбу, а градуировка дает желаемый объем волосам. Для этой стрижки не трудно подобрать стильный вариант тонировки, блондировки или окраски натуральной седины.

Стрижки для женщин за 40. Каре с градуировкой

Асимметричный боб с челкой

Эта градуированная стрижка выглядит очень стильно и эффектно и при этом женственно. Не бойтесь асимметричного боба на короткую длину — в данном варианте пышная и объемная челка нивелирует эффект "мужской стрижки".

Стрижки для женщин по 40. Асимметричный боб

Градированное каре без челки

Лучший вариант стрижки для женщин старше 40 лет, которые хотят выглядеть молодо. Можно также рассмотреть вместе с градуировкой и асимметричный вариант прически.

Стрижки для женщин 40 плюс.Градированное каре без челки

Градуированный боб без челки

Легкая в уходе и эффектная в форме стрижка позволит женщинам молодить себя и добавить к образу немного дерзости.

Градуированный боб без челки. Градуированный боб без челки

Градированный каскад без челки

Градируемый каскад можно делать на любую длину волос, беспроигрышный вариант стрижки – это средний каскад.

Градированный каскад без челки

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