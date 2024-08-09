Трансгендерний чоловік народив двох дітей – фото, відео

Батько двох дітей став Інтернет-сенсацією після того, як задокументував свою вагітність як трансгендерний чоловік, попри звинувачення в тому, що він шукає уваги.

Про це пише Daily Star.

Кейден Коулман, гордий батько-одинак зі США, який виховує доньок Азілію та Джерні, пройшов тернистий шлях. У березні 2013 року 36-річному чоловікові мали зробити операцію на яєчках, і лікарі порадили йому припинити приймання тестостерону за шість тижнів до операції. Після операції він зізнався, що "не вміє приймати гормони" і виявив, що перебуває на п'ятому місяці вагітності, про що повідомив на своїй сторінці в TikTok.

"Я був шокований, приголомшений, непідготовлений", - зізнався він після того, як з'явився на YouTube-шоу Truly TV. Але тепер він є гордим батьком двох, оскільки 2020 року у нього народилася донька Джерні.

Кейден під час вагітності / Фото: instagram.com/kaydenxofficial

"Мої обидві вагітності були несподіванками. Також я стикнувся з тим, що мені доводилося орієнтуватися в медичному просторі і мати справу з великою кількістю трансфобії в материнському просторі", - поділився він. "Я вирішив поділитися своєю історією в соціальних мережах, коли був вагітним Азілією, тому що не бачив жодної репрезентації темношкірих транс-чоловіків, які були вагітні. Після того, як я поділився своєю історією, я стикнувся з купою негативу. Дехто казав мені, що викличе на мене Службу захисту дітей".

Кейден Коулман із донькою / Фото: instagram.com/kaydenxofficial

Кейден, працівник освіти, який усвідомив свою трансгендерність у віці 19 років, поділився, що до того, як став трансгендером, він не почувався комфортно".

Коли йому стало більш комфортно у власній шкірі, його стиль змінився, і тепер він виступає за бодипозитив. Його доньки знають, що він їх народив, і він відкрито говорить про свою трансгендерну ідентичність, особливо зі старшою донькою Азілією, яка розуміє більше, коли дорослішає.

Кейден зауважив: "Я говорив їй, що я транс, не обов'язково використовуючи слово "транс", відтоді, як вона почала розуміти слова".

Попри різку критику і навіть погрози за те, що він поділився своїм досвідом, дехто пропонував "забрати" його дітей і звинувачував його в тому, що він "позбавив їх матері", Кейден пояснив, що хоча його дочки не мають когось, кого вони називають "мамою", вони "демонстративно мають материнські фігури" в їхньому житті.

"Люди думають, що я погано ставлюся до своїх дітей, але це неправда", - заявив він.

Кейден Коулман із донькою / Фото: instagram.com/kaydenxofficial

Однак чоловік також отримав величезну підтримку від своєї онлайн-спільноти.

Сповнений рішучості прищепити своїм дітям любов до себе і щастя, Кейден хоче запевнити інших трансгендерних батьків у їхній цінності. Він підсумував: "Моя онлайн-спільнота згуртувалася навколо мене. Послання, яке я хотів би передати іншим трансгендерам, полягає в тому, що ви заслуговуєте на сім'ю".

Кейден Коулман / Фото: instagram.com/kaydenxofficial

Нагадаємо, детрансгендерка описала муки вагітності після зміни статі в підлітковому віці. Вона накачала тіло тестостероном та видалила груди.

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