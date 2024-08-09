Трансгендерный мужчина родил двоих детей – фото, видео

Отец двоих детей стал интернет-сенсацией после того, как задокументировал свою беременность как трансгендерный мужчина, несмотря на обвинения в том, что он ищет внимания.

Об этом пишет Daily Star.

Кейден Коулман, гордый отец-одиночка с США, воспитывающий дочерей Азилию и Джерни, прошел тернистый путь. В марте в 2013 году 36-летнему мужчине должны были сделать операцию на яичках, и врачи посоветовали ему прекратить прием тестостерона за шесть недель до операции. После операции он признался, что "не умеет принимать гормоны" и обнаружил, что находится на пятом месяце беременности, о чем сообщил на своей странице в TikTok.

"Я был шокирован, ошеломлен, неподготовлен", — признался он после того, как появился на YouTube-шоу Truly TV. Но теперь он гордый отец двоих, поскольку в 2020 году у него родилась дочь Джерни.

Кейден во время беременности / Фото: instagram.com/kaydenxofficial

"Мои обе беременности были неожиданностями. Также я столкнулся с тем, что мне приходилось ориентироваться в медицинском пространстве и иметь дело с большим количеством трансфобии в материнском пространстве", — поделился он. "Я решил поделиться своей историей в социальных сетях, когда был беременным Азилией, потому что не видел никакой репрезентации темнокожих транс-мужчин, которые были беременны. После того, как я поделился своей историей, я столкнулся с кучей негатива. Некоторые говорили мне, что вызовет на меня Службу защиты детей".

Кейден Коулман с дочерью / Фото: instagram.com/kaydenxofficial

Кейден, работник образования, осознавший свою трансгендерность в возрасте 19 лет, поделился, что до того, как стал трансгендером, он не чувствовал себя комфортно.

Когда ему стало более комфортно в собственной коже, его стиль изменился, и теперь он выступает за бодипозитив. Его дочери знают, что он их родил, и он открыто говорит о своей трансгендерной идентичности, особенно со старшей дочерью Азилией, понимающей больше, когда взрослеет.

Кейден заметил: "Я говорил ей, что я транс, необязательно используя слово "транс", с тех пор, как она начала понимать слова".

Несмотря на резкую критику и даже угрозы за то, что он поделился своим опытом, некоторые предлагали "забрать" его детей и обвиняли его в том, что он "лишил их матери", Кейден объяснил, что хотя его дочери не имеют кого-то, кого они называют "матерью", они "демонстративно имеют материнские фигуры" в их жизни.

"Люди думают, что я плохо отношусь к своим детям, но это неправда", – заявил он.

Кейден Коулман с дочерью / Фото: instagram.com/kaydenxofficial

Однако мужчина также получил огромную поддержку от своего онлайн-сообщества.

Преисполненный решимости привить своим детям любовь к себе и счастью, Кейден хочет заверить других трансгендерных родителей в их ценности. Он подытожил: "Мое онлайн-сообщество сплотилось вокруг меня. Послание, которое я хотел бы передать другим трансгендерам, заключается в том, что вы заслуживаете семью".

Кейден Коулман / Фото: instagram.com/kaydenxofficial

Напомним, детрансгендер описала мучения беременности после смены пола в подростковом возрасте. Она накачала тело тестостероном и удалила грудь.

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