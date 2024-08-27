В ВСУ объяснили, что происходит в районе Часов Яра

Россияне не оставляют попыток добиться успехов в районе Часов Яра. Там ежедневно врагом совершаются штурмовые действия.

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.

Как заметил военный, накануне наблюдалось от 10 до 20 штурмовых действий в день. Сегодня показатель несколько меньше, однако интенсивность остается на уровне.

"Враг пытается прорвать нашу оборону, которая идет по каналу. Задействует все имеющиеся у него артиллерийские системы огневого поражения, работает и воздушная составляющая. Однако атаки мы отражаем, враг несет тяжелые потери", — рассказал Калашников.

Он добавляет, что армия РФ не меняет направления своих штурмов. Оккупанты пытаются штурмовать ВСУ "в лоб". Речь идет о Калиновском, где канал уходит под землю.

"Очень усиленные здесь атаки. Также на южном фланге враг пытается зайти за канал — ему это не удается. И продолжаются штурмовые действия там, где Клещеевка, Андреевка. Они держатся", — подытожил Калашников.

Ранее говорилось, что на Покровском направлении армия РФ сосредоточила все свои боеспособные подразделения. Если не удастся удержать Покровск в Донецкой области, то будет обречен и Часов Яр.

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