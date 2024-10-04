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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Знищено майже 658 тисяч військових РФ. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 15 танків та майже 60 артсистем.

Станом на ранок 13 вересня 2024 року ЗСУ знищили 657 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 657 940 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8908 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17627 (+31) од,
  • артилерійських систем – 18965 (+59) од,
  • РСЗВ – 1212 (+8) од,
  • засоби ППО ‒ 965 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3333 (+3).

Як повідомлялося, за інформацією ISW, Росія може скоротити наступальні операції через великі втрати на фронті. Експерти пишуть, що Росія втратила значну частину цих резервів під час наступу на Харківщині, на Покровському напрямку, а також для захисту Курської області, куди зайшли ЗСУ.

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