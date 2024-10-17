Интернет в Украине может подорожать в 2025 году: в чем дело

В Украине для отдельных групп пользователей в 2025 году может подорожать Интернет.

Об этом член правления Интернет-ассоциации Александр Арутюнян рассказал в интервью LIGA.net.

Как объяснил Арутюнян, стоимость Интернет-услуг в Украине может возрасти, потому что провайдеры, работавшие по упрощенной системе налогообложения, были переведены на общую систему.

Так, провайдерам придется платить больше налогов еще и нанимать специалистов для ведения бухгалтерии.

"Поскольку отмена упрощенной системы все же произошла (по нашему мнению незаконным способом), соответственно провайдеры подняли стоимость своих тарифных пакетов. И это только первый шаг. Провайдер не может поднимать тарифы на всю сумму своих расходов. Второй шаг будет в начале следующего года, тогда для некоторого количества абонентов Интернет снова подорожает", – рассказал член правления Интернет-ассоциации.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла закон о повышении налогов, уже названный историческим. Так, для части граждан военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. За что и сколько теперь будет платить каждый украинец и бизнес читайте на ТСН.ua.

Читайте также: