У Пермі жінки спалили офіс "Єдиної Росії" (фото)

Камери відеонагляду зафіксували двох жінок, кожна з яких кинула по "коктейлю Молотова".

У російській Пермі в ніч проти 24 жовтня дві жінки підпалили офіс партії "Єдина Росія", кинувши в нього "коктейлями Молотова".

Про це повідомляють російські медіа і телеграм-канали.

Повідомлення про пожежу в офісі партія "Єдина Росія" надійшло о 23:41 (21:41 за Києвом). Загальна площа загорання сягнула 40 кв. м.

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Як заявив голова пермського відділення "Єдиної Росії" Станіслав Швецов, камери відеонагляду зафіксували двох жінок, кожна з яких кинула по "коктейлю Молотова".

На місці також були виявлені інші пляшки із запалювальною сумішшю, які палії не встигли використовувати. Офіс партії суттєво постраждав, пожежу вже ліквідовано.

Підпал офісу "Єдиної Росії" / Фото: російські телеграм-канали

"Ми два дні тому відправляли гуманітарний вантаж, інформація про це була на федеральному каналі. І якщо скласти два і два, то це помста", – заявив перший заступник секретаря регіонального відділення "Єдиної Росії".

Наразі правоохоронці розшукують двох жінок.

Своєю чергою очевидці встигли сфотографувати двох жінок, які могли підпалити офісу партії. За словами свідків події, в однієї з жінок загорівся одяг, але її встигла загасити напарниця.

В російських пабліках вказують, що за однією з версій, жінок могли змусити це зробити.

Підпал офісу "Єдиної Росії" / Фото: російські телеграм-канали

Спалений офіс "Єдиної Росії" у Пермі / Фото: 59.RU

Спалений офіс "Єдиної Росії" у Пермі / Фото: 59.RU

Спалений офіс "Єдиної Росії" у Пермі / Фото: 59.RU

Спалений офіс "Єдиної Росії" у Пермі / Фото: 59.RU

Спалений офіс "Єдиної Росії" у Пермі / Фото: 59.RU

До слова, 15 жовтня у Полтаві невідомі підпалили управління Державної податкової служби.

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