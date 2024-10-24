В Перми женщины сожгли офис "Единой России" (фото)

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух женщин, каждая из которых бросила по "коктейлю Молотова".

В российской Перми в ночь на 24 октября две женщины подожгли офис партии "Единая Россия", бросив в него "коктейлями Молотова".

Об этом сообщают российские медиа и телеграм-каналы.

Сообщение о пожаре в офисе партия "Единая Россия" поступило в 23:41 (21:41 по Киеву). Общая площадь возгорания составила 40 кв. м.

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Как заявил глава пермского отделения "Единой России" Станислав Швецов, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух женщин, каждая из которых бросила по "коктейлю Молотова".

На месте также были обнаружены другие бутылки с зажигательной смесью, которые поджигательницы не успели использовать. Офис партии существенно пострадал, пожар уже ликвидирован.

Поджог офиса "Единой России"/Фото: российские телеграм-каналы

"Мы два дня назад отправляли гуманитарный груз, информация об этом была на федеральном канале. И если сложить два и два, то это месть", – заявил первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России".

В настоящее время правоохранители разыскивают двух женщин.

В свою очередь очевидцы успели сфотографировать двух женщин, которые могли поджечь офис партии. По словам свидетелей происшествия, у одной из женщин загорелась одежда, но ее успела потушить напарница.

В российских пабликах указывают, что по одной из версий женщин могли заставить это сделать.

Поджог офиса "Единой России"/Фото: российские телеграм-каналы

Сожженный офис "Единой России" в Перми/Фото: 59.RU

Сожженный офис "Единой России" в Перми/Фото: 59.RU

Сожженный офис "Единой России" в Перми/Фото: 59.RU

Сожженный офис "Единой России" в Перми/Фото: 59.RU

Сожженный офис "Единой России" в Перми/Фото: 59.RU

К слову, 15 октября в Полтаве неизвестные подожгли управление Государственной налоговой службы.

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