Лавров грязно выругался на саммите БРИКС: что случилось (видео)

Во время саммита БРИКС в Казани один из участников наступил на ноги главе МИД России Сергею Лаврову. Тот отреагировал бранью и этот момент попал на видео.

Видео с инцидентом разлетелось соцсетями.

Инцидент с Лавровым произошел во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На видео видно, как, вероятно, делегат на саммит БРИКС одной из африканских стран проходит между президентом России Владимиром Путиным и Лавровым, который сидел позади диктатора. Судя по реакции министра, мужчина наступил ему на ноги.

Лавров не оставил это без ответа и пробормотал под нос бранные слова. Пользователи Сети предполагают, что глава российского МИДа произнес: "Пи**рас, б*ять".

Лаврову наступили на ноги и он выругался на саммите БРИКС

К слову, Путин опозорился на саммите БРИКС, потому что не смог произнести имя и фамилию президента Турции ни с первого, ни со второго раза.

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