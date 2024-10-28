Как правильно: дождь идет или дождь падает

Оказывается, есть несколько правильных вариантов.
Украинцы часто колеблются, как сказать правильно: дождь идет или дождь падает.
Так какой вариант правильный — читайте ниже.
Как объясняет доктор филологических наук Александр Пономарев, правильно оба варианта.
Кроме того:
- идет,
- выпадает,
- падает,
- сыпь,
- лье,
- накрапает,
- валит,
- сечет,
- капает,
- сеется,
- морозит,
- мрачит,
- гемза,
- трогает.
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