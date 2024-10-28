Как правильно: дождь идет или дождь падает

Оказывается, есть несколько правильных вариантов.

Украинцы часто колеблются, как сказать правильно: дождь идет или дождь падает.

Так какой вариант правильный — читайте ниже.

Как объясняет доктор филологических наук Александр Пономарев, правильно оба варианта.

Кроме того:

идет,

выпадает,

падает,

сыпь,

лье,

накрапает,

валит,

сечет,

капает,

сеется,

морозит,

мрачит,

гемза,

трогает.

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