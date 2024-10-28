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Как правильно: дождь идет или дождь падает

Как правильно: дождь идет или дождь падает

Зонтик в дождливую погоду / Фото: Unsplash

Оказывается, есть несколько правильных вариантов.

Украинцы часто колеблются, как сказать правильно: дождь идет или дождь падает.

Так какой вариант правильный — читайте ниже.

Как объясняет доктор филологических наук Александр Пономарев, правильно оба варианта.

Кроме того:

  • идет,
  • выпадает,
  • падает,
  • сыпь,
  • лье,
  • накрапает,
  • валит,
  • сечет,
  • капает,
  • сеется,
  • морозит,
  • мрачит,
  • гемза,
  • трогает.

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