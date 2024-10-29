Астролог назвал знаки Зодиака, представителей которых не встретишь в театре

Энергетический обмен, который происходит между актерами на сцене и людьми в зале, привлекает последних в зал вновь и вновь. Но достаточно и тех, кто не понимает, что интересного другие находят в этом виде искусства. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, представителей которых не встретишь в театре.

Телец

Нельзя сказать, что Тельцы равнодушны к искусству, но им все время что-то мешает к нему приобщиться: зимой им не хочется совершать лишние телодвижения и куда-то ехать, летом они предпочитают проводить время в шезлонге на даче, так что в театре они бывают очень редко.

Козерог

Козерогам получать удовольствие от театрального искусства мешает их практичность – подобное времяпрепровождение они считают пустой тратой времени и, что немаловажно, денег: представители знака слишком бережливы, чтобы тратить их на недешевые в наше время билеты.

Рак

Раки вообще не очень любят проводить время где-нибудь кроме собственного дома: разве искусственные – на их взгляд – страсти на сцене могут заменить им домашний уют и общение с родными и любимыми людьми, про буфет с с кофе в картонных стаканчиках и говорить не стоит.

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