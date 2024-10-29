Рецепт капустных котлет с сыром

Этот рецепт выручит вас всегда, так как капуста есть круглый год. Подайте капустные котлеты на завтрак или ужин со сметаной или с любым соусом.
Тесто готовится на основе капусты, яиц, сыра твердого, сметаны и небольшого количества муки, что придаст оладьям сочность и нежный вкус.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 300 г
- сыр твердый
- 80 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зелень укропа
- Капусту тонко нашинкуйте и опустите на три минуты в кипящую воду, затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть.
- Сыр твердый натрите на мелкую терку.
- Укроп промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
- Яйца слегка взбейте венчиком, добавьте капусту, сыр, сметану, муку, перец черный молотый, соль и укроп. Перемешайте.
- Обжарьте капустные котлеты на сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- Сыр используйте любой.
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