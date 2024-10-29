Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт капустных котлет с сыром

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
128 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
29
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт капустных котлет с сыром

Капустные котлеты с сыром / Фото: Credits

Этот рецепт выручит вас всегда, так как капуста есть круглый год. Подайте капустные котлеты на завтрак или ужин со сметаной или с любым соусом.

Тесто готовится на основе капусты, яиц, сыра твердого, сметаны и небольшого количества муки, что придаст оладьям сочность и нежный вкус.

Ингредиенты

капуста белокочанная
300 г
сыр твердый
80 г
яйца куриные
2 шт.
мука пшеничная
3 ст. л.
сметана
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень укропа
  1. Капусту тонко нашинкуйте и опустите на три минуты в кипящую воду, затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть.
  2. Сыр твердый натрите на мелкую терку.
  3. Укроп промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
  4. Яйца слегка взбейте венчиком, добавьте капусту, сыр, сметану, муку, перец черный молотый, соль и укроп. Перемешайте.
  5. Обжарьте капустные котлеты на сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

Читайте также: 

Вкусный заливной пирог! Капустная шарлотка – Рецепты Сниданка с 1+1

Вкусный заливной пирог! Капустная шарлотка – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация