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Рецепт капустяних котлет із сиром

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
128 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
208
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт капустяних котлет із сиром

Капустяні котлети з сиром / Фото: Credits

Цей рецепт виручить вас завжди, тому що капуста є цілий рік. Подайте капустяні котлети на сніданок або вечерю зі сметаною або будь-яким соусом.

Тісто готується на основі капусти, яєць, сиру твердого, сметани та невеликої кількості борошна, що додасть оладкам соковитості та ніжного смаку.

Інгредієнти

капуста білокачанна
300 г
сир твердий
80 г
яйця курячі
2 шт.
борошно пшеничне
3 ст. л.
сметана
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
зелень кропу
  1. Капусту тонко нашаткуйте і опустіть на три хвилини в киплячу воду, потім відкиньте на друшляк і дайте охолонути.
  2. Твердий сир натріть на дрібну тертку.
  3. Кріп промийте під проточною водою і дрібно наріжте.
  4. Яйця злегка збийте віничком, додайте капусту, сир, сметану, борошно, чорний мелений перець, сіль і кріп. Перемішайте.
  5. Обсмажте капустяні котлети на сковороді з розігрітою олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

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