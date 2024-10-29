Рецепт капустяних котлет із сиром

Цей рецепт виручить вас завжди, тому що капуста є цілий рік. Подайте капустяні котлети на сніданок або вечерю зі сметаною або будь-яким соусом.
Тісто готується на основі капусти, яєць, сиру твердого, сметани та невеликої кількості борошна, що додасть оладкам соковитості та ніжного смаку.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 300 г
- сир твердий
- 80 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 3 ст. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелень кропу
- Капусту тонко нашаткуйте і опустіть на три хвилини в киплячу воду, потім відкиньте на друшляк і дайте охолонути.
- Твердий сир натріть на дрібну тертку.
- Кріп промийте під проточною водою і дрібно наріжте.
- Яйця злегка збийте віничком, додайте капусту, сир, сметану, борошно, чорний мелений перець, сіль і кріп. Перемішайте.
- Обсмажте капустяні котлети на сковороді з розігрітою олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- Сир використовуйте будь-який.
Читайте також: