Чи передав Іран Росії балістику: відповідь Зеленського

Агресорка Росія веде переговори з Іраном щодо постачання балістичних ракет для ударів по Україні

Про це заявив український президент Володимир Зеленський на пресконференції в Ісландії.

Тегеран досі не передав Москві ракети. Однак перемовини, які Зеленський назвав "поглибленим діалогом", ще тривають. Окрім того, пакет "допомоги" містить нову партію "Шахедів". Також, за словами президента, Іран вже ліцензував виробництво БпЛА на території РФ.

"До того ж вони пропонують пакети допомоги, ті самі "шахеди", ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надавати. За наявною у нас інформацією, поки що вони ракет не надали, але вони про це говорять", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, днями Ізраїль завдав масованого удару по Ірану. Було атаковано військові об'єкти. За інформацією ЗМІ, ізраїльський удар завдав шкоди виробництву балістичних ракет в Ірані.

За даними ізраїльських джерел, внаслідок удару були пошкоджені або знищені 12 "планетарних змішувачів", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності, що складають основну частину ракетного арсеналу Ірану.

Відповідь на масовану атаку: чи завдасть Ізраїль удару по ядерних об'єктах Ірану?

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