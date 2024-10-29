Передал ли Иран России баллистику: ответ Зеленского

Россия ведет переговоры с Ираном по поставке баллистических ракет для ударов по Украине

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Исландии.

Тегеран до сих пор не передал Москве ракеты. Однако переговоры, которые Зеленский назвал "углубленным диалогом", продолжаются. Кроме того, пакет "помощи" содержит новую партию "Шахедов". Также, по словам президента, Иран уже лицензировал производство БПЛА на территории РФ.

"К тому же они предлагают пакеты помощи, те же "шахеды", ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставлять. По имеющейся у нас информации, пока они ракет не предоставили, но они об этом говорят", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, на днях Израиль нанес массированный удар по Ирану. Были атакованы военные объекты. По информации СМИ, израильский удар нанес ущерб производству баллистических ракет в Иране.

По данным израильских источников, в результате удара были повреждены или уничтожены 12 "планетарных смесителей", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, составляющих основную часть ракетного арсенала Ирана.

Ответ на массированную атаку: нанесет ли Израиль удар по ядерным объектам Ирана?

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