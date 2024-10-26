Новая программа "єПідтримка": нардеп рассказала, откуда возьмут деньги на выплаты

Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что на семью это будет в среднем 5 тысяч гривен.

Идея "єПідтримки" возникла из-за того, что мы получили зарубежную помощь, на которую даже не рассчитывали.

Об этом рассказала в эфире КИЕВ24 народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, отвечая на вопрос, откуда государство возьмет деньги на выплаты.

"Эта идея возникла из-за того, что мы не рассчитывали, но получили зарубежную помощь нашему бюджету. И так у нас появились средства, которые мы можем распределить среди населения", – объяснила она.

На семью, по словам нардепа, это будет в среднем 5 тысяч гривен.

"Это не много, но и не мало. Для того чтобы выделить какую-то отдельную категорию лиц, это очень трудно будет администрировать. В общем, если я правильно понимаю идею президента, это создает внутренний спрос, это помогает населению. Но на следующий год я не знаю, стоит ли рассчитывать на такую помощь", – отметила Василевская-Смаглюк.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "Поддержка" — по тысяче гривен на человека от 1 декабря. "Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен", – отметил президент.

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