В Ірані заарештували дівчину в спідньому на вулиці: що сталося (відео)

В столиці Ірану, у Тегерані, в Ісламському університеті Азад затримали студентку, яка роздяглася до спіднього на знак протесту проти приниження через "неправильне носіння хіджабу".

Відео інциденту, яке студенти зняли з вікон університетської аудиторії, оприлюднила правозахисна організація Amnesty Iran в "Х".

Воно швидко поширилося соцмережами і викликало значний резонанс. Користувачі висловили підтримку дувчині, назвавши її вчинок сміливим і відважним.

"Влада Ірану повинна негайно і безумовно звільнити студентку університету, яку насильно заарештували 2 листопада після того, як вона зняла одяг на знак протесту проти жорстокого примусу до носіння хіджабу з боку охоронців в Ісламському університеті Азад у Тегерані", - йдеться у повідомленні Amnesty Iran.

Очільники правозахисної організації закликали захистити дівчину від "тортур та іншого жорстокого поводження" і надати їй доступ до родини та адвоката.

Зазначається, що студентка роздягнулася після того, як охоронці університету принижували її через неправильне носіння хіджабу.

Інформації про дівчину поки немає. Місцеві ЗМІ, що пов'язані з університетом, повідомили, що її перевели до психіатричної лікарні.

Нагадаємо, минулого року в Ірані стався інцидент із 16-річною дівчиною, яка їхала в метро, ​​коли на неї напали поліцейські, бо вона була без хіджаба.

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