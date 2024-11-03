В Иране арестовали девушку в нижнем белье на улице: что произошло (видео)

Инцидент произошел на территории университета.
В столице Ирана, в Тегеране, в Исламском университете Азад задержали студентку, раздевшуюся до нижнего белья в знак протеста против унижения из-за "неправильного ношения хиджаба".
Видео инцидента, которое студенты сняли с окон университетской аудитории, обнародовала правозащитная организация Amnesty Iran в "Х".
Оно быстро распространилось соцсетями и вызвало значительный резонанс. Пользователи выразили поддержку дуновке, назвав ее поступок смелым и отважным.
"Власти Ирана должны немедленно и безусловно уволить студентку университета, которую насильно арестовали 2 ноября после того, как они сняли одежду в знак протеста против жестокого принуждения к носке хиджаба со стороны охранников в Исламском университете Азад в Тегеране", — говорится в сообщении Amnesty Iran.
Руководители правозащитной организации призвали оградить девушку от "пыток и другого жестокого обращения" и предоставить ей доступ к семье и адвокату.
Отмечается, что студентка разделась после того, как охранники университета унижали ее из-за неправильного ношения хиджаба.
Информации о девушке пока нет. Местные СМИ, связанные с университетом, сообщили, что ее перевели в психбольницу.
Напомним, в прошлом году в Иране произошел инцидент с ехавшей в метро 16-летней девушкой, когда на нее напали полицейские, потому что она была без хиджаба.
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