В Иране арестовали девушку в нижнем белье на улице: что произошло (видео)

В столице Ирана, в Тегеране, в Исламском университете Азад задержали студентку, раздевшуюся до нижнего белья в знак протеста против унижения из-за "неправильного ношения хиджаба".

Видео инцидента, которое студенты сняли с окон университетской аудитории, обнародовала правозащитная организация Amnesty Iran в "Х".

Оно быстро распространилось соцсетями и вызвало значительный резонанс. Пользователи выразили поддержку дуновке, назвав ее поступок смелым и отважным.

"Власти Ирана должны немедленно и безусловно уволить студентку университета, которую насильно арестовали 2 ноября после того, как они сняли одежду в знак протеста против жестокого принуждения к носке хиджаба со стороны охранников в Исламском университете Азад в Тегеране", — говорится в сообщении Amnesty Iran.

Руководители правозащитной организации призвали оградить девушку от "пыток и другого жестокого обращения" и предоставить ей доступ к семье и адвокату.

Отмечается, что студентка разделась после того, как охранники университета унижали ее из-за неправильного ношения хиджаба.

Информации о девушке пока нет. Местные СМИ, связанные с университетом, сообщили, что ее перевели в психбольницу.

Напомним, в прошлом году в Иране произошел инцидент с ехавшей в метро 16-летней девушкой, когда на нее напали полицейские, потому что она была без хиджаба.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.