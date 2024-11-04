Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт свинини, тушкованої з гарбузом

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
118 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
27
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт свинини, тушкованої з гарбузом

Свинина тушкована з гарбузом / Фото: Credits

Соковиті шматочки м'яса та ніжний гарбуз – це чудове поєднання для ситного обіду чи вечері.

Страва тушкується на сковороді з м'яса, гарбуза, моркви, цибулі з приправами. Подайте свинину з гарбузом до будь-якого гарніру.

Інгредієнти

свинина, м'якоть
500 г
гарбуз
400 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
борошно пшеничне
2 ст. л.
олія
50 г
вода
250 г
приправа для м'яса
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень
  1. М'ясо вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте на кубики середнього розміру і обваляйте у борошні.
  2. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння і наріжте так само, як і м'ясо.
  3. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на велику тертку. Обсмажте на сковороді з олією до м'якості. Додайте свинину та обсмажте на сильному вогні п'ять хвилин, потім влийте окріп, накрийте кришкою та тушкуйте м'ясо 20-25 хвилин.
  4. Викладіть гарбуз до м'яса, додайте перець чорний мелений, приправу для м'яса і сіль.
  5. Перемішайте та тушкуйте на повільному вогні під закритою кришкою 15 хвилин, до м'якості гарбуза. Готову страву посипте зеленню.

Поради:

  • М'ясо використовуйте будь-яке.

Читайте також:

Рецепт кручеників зі свинини з яблуками

Рецепт кручеників зі свинини з яблуками

Повʼязані теми:

Наступна публікація