Рецепт свинини, тушкованої з гарбузом

Соковиті шматочки м'яса та ніжний гарбуз – це чудове поєднання для ситного обіду чи вечері.

Страва тушкується на сковороді з м'яса, гарбуза, моркви, цибулі з приправами. Подайте свинину з гарбузом до будь-якого гарніру.

Інгредієнти свинина, м'якоть 500 г гарбуз 400 г цибуля ріпчаста 1 шт. морква 1 шт. борошно пшеничне 2 ст. л. олія 50 г вода 250 г приправа для м'яса 1 ч. л. перець чорний мелений сіль зелень

М'ясо вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте на кубики середнього розміру і обваляйте у борошні. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння і наріжте так само, як і м'ясо. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на велику тертку. Обсмажте на сковороді з олією до м'якості. Додайте свинину та обсмажте на сильному вогні п'ять хвилин, потім влийте окріп, накрийте кришкою та тушкуйте м'ясо 20-25 хвилин. Викладіть гарбуз до м'яса, додайте перець чорний мелений, приправу для м'яса і сіль. Перемішайте та тушкуйте на повільному вогні під закритою кришкою 15 хвилин, до м'якості гарбуза. Готову страву посипте зеленню.

Поради:

М'ясо використовуйте будь-яке.

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