Рецепт свинини, тушкованої з гарбузом

Соковиті шматочки м'яса та ніжний гарбуз – це чудове поєднання для ситного обіду чи вечері.
Страва тушкується на сковороді з м'яса, гарбуза, моркви, цибулі з приправами. Подайте свинину з гарбузом до будь-якого гарніру.
Інгредієнти
- свинина, м'якоть
- 500 г
- гарбуз
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- олія
- 50 г
- вода
- 250 г
- приправа для м'яса
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- М'ясо вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте на кубики середнього розміру і обваляйте у борошні.
- Гарбуз очистіть від шкірки, насіння і наріжте так само, як і м'ясо.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на велику тертку. Обсмажте на сковороді з олією до м'якості. Додайте свинину та обсмажте на сильному вогні п'ять хвилин, потім влийте окріп, накрийте кришкою та тушкуйте м'ясо 20-25 хвилин.
- Викладіть гарбуз до м'яса, додайте перець чорний мелений, приправу для м'яса і сіль.
- Перемішайте та тушкуйте на повільному вогні під закритою кришкою 15 хвилин, до м'якості гарбуза. Готову страву посипте зеленню.
Поради:
- М'ясо використовуйте будь-яке.
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