Де окупанти зосередили основні сили наступу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулось 169 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.

Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Диліївка на Торецькому напрямку, до того ж ворог чотири рази намагався просунутися вперед у районі Торецька.

27 атак відбили наші захисники на Покровському напрямку.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

12 атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, що на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку загарбники тричі безрезультатно атакували позиції наших військ.

Оперативна ситуація на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 93 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

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