Рецепт свинины, тушенной с тыквой

Сочные кусочки мяса и нежная тыква – это отличное сочетание для сытного обеда или ужина.

Блюдо тушится на сковороде из мяса, тыквы, моркови, лука, с приправами. Подайте свинину с тыквой к любому гарниру.

Ингредиенты свинина мякоть 500 г тыква 400 г лук репчатый 1 шт. морковь 1 шт. мука пшеничная 2 ст. л. растительное масло 50 г вода 250 г приправа для мяса 1 ч. л. перец черный молотый соль зелень

Мясо вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на кубики среднего размера и обваляйте в муке. Тыкву очистите от кожуры, семечек и нарежьте так же, как и мясо. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупную терку. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавьте свинину и обжарьте на сильном огне пять минут, затем влейте кипяток, накройте крышкой и тушите мясо 20-25 минут. Выложите к мясу тыкву, добавьте перец черный молотый, приправу для мяса и соль. Перемешайте и тушите на медленном огне при закрытой крышке, 15 минут до мягкости тыквы. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Советы:

Мясо используйте любое.

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