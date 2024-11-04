Рецепт свинины, тушенной с тыквой

Сочные кусочки мяса и нежная тыква – это отличное сочетание для сытного обеда или ужина.
Блюдо тушится на сковороде из мяса, тыквы, моркови, лука, с приправами. Подайте свинину с тыквой к любому гарниру.
Ингредиенты
- свинина мякоть
- 500 г
- тыква
- 400 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 50 г
- вода
- 250 г
- приправа для мяса
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- Мясо вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на кубики среднего размера и обваляйте в муке.
- Тыкву очистите от кожуры, семечек и нарежьте так же, как и мясо.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупную терку. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавьте свинину и обжарьте на сильном огне пять минут, затем влейте кипяток, накройте крышкой и тушите мясо 20-25 минут.
- Выложите к мясу тыкву, добавьте перец черный молотый, приправу для мяса и соль.
- Перемешайте и тушите на медленном огне при закрытой крышке, 15 минут до мягкости тыквы. Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Советы:
- Мясо используйте любое.
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