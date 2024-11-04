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Рецепт свинины, тушенной с тыквой

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
118 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
54
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт свинины, тушенной с тыквой

Свинина тушеная с тыквой / Фото: Credits

Сочные кусочки мяса и нежная тыква – это отличное сочетание для сытного обеда или ужина. 

Блюдо тушится на сковороде из мяса, тыквы, моркови, лука, с приправами. Подайте свинину с тыквой к любому гарниру.

Ингредиенты

свинина мякоть
500 г
тыква
400 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
мука пшеничная
2 ст. л.
растительное масло
50 г
вода
250 г
приправа для мяса
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
зелень
  1. Мясо вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на кубики среднего размера и обваляйте в муке.
  2. Тыкву очистите от кожуры, семечек и нарежьте так же, как и мясо. 
  3. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупную терку. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавьте свинину и обжарьте на сильном огне пять минут, затем влейте кипяток, накройте крышкой и тушите мясо 20-25 минут. 
  4. Выложите к мясу тыкву, добавьте перец черный молотый, приправу для мяса и соль. 
  5. Перемешайте и тушите на медленном огне при закрытой крышке, 15 минут до мягкости тыквы. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Советы:

  • Мясо используйте любое.

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