Украиной кружат вражеские дроны: озвучена траектория полета

В ночь на 22 января 2025 года враг в очередной раз атаковал Украину враждебными беспилотниками.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили направление движения вражеских дронов в сообщении в социальных сетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный;

БпЛА на юго-западе Полтавщины, курс – северо-восточный;

БпЛА на севере Черкасской области, курс – южный;

БПЛА на юге Киевщины, курс – северо-восточный;

БпЛА на северо-востоке Житомирщины, курс – юго-западный.

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Как сообщалось, в Ровенской области также раздавались взрывы.

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