Украиной кружат вражеские дроны: озвучена траектория полета

Находитесь в безопасности.
В ночь на 22 января 2025 года враг в очередной раз атаковал Украину враждебными беспилотниками.
В Воздушных Силах ВСУ сообщили направление движения вражеских дронов в сообщении в социальных сетях.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
- БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный;
- БпЛА на юго-западе Полтавщины, курс – северо-восточный;
- БпЛА на севере Черкасской области, курс – южный;
- БПЛА на юге Киевщины, курс – северо-восточный;
- БпЛА на северо-востоке Житомирщины, курс – юго-западный.
Как сообщалось, в Ровенской области также раздавались взрывы.
Читайте также:
- Ночью во время атаки россияне повредили украинскую железную дорогу: какие последствия
- Окончание войны за один день: Трамп после инаугурации объяснил свое обещание
- Российские войска наступают в Курской области: детали от аналитиков ISW