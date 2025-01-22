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Украиной кружат вражеские дроны: озвучена траектория полета

Украиной кружат вражеские дроны: озвучена траектория полета

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в безопасности.

В ночь на 22 января 2025 года враг в очередной раз атаковал Украину враждебными беспилотниками.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили направление движения вражеских дронов в сообщении в социальных сетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный;
  • БпЛА на юго-западе Полтавщины, курс – северо-восточный;
  • БпЛА на севере Черкасской области, курс – южный;
  • БПЛА на юге Киевщины, курс – северо-восточный;
  • БпЛА на северо-востоке Житомирщины, курс – юго-западный.

Как сообщалось, в Ровенской области также раздавались взрывы.

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