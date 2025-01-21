Николаев атаковали семь "Шахедов": уже известно о последствиях

Россияне атаковали Николаев поздно вечером 21 января. Семь "Шахедов" были зафиксированы с южного направления. В результате атаки пострадали два человека. Одну женщину вызволили из-под завалов дома. Также известно о повреждении многоэтажек.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Все службы работают", – добавил он.

По состоянию на 23:48 в результате атаки "Шахедами" в Николаеве загорелся пожар в квартире многоквартирного дома.

"Проводим эвакуацию населения. Есть разрушение частного дома. Из-под завалов извлекли пострадавшую женщину. Пожар камыша. Есть разрушение и пожар на объекте инфраструктуры. Также работают спасатели", — сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Впоследствии Ким сообщил уже о двух пострадавших.

"Состояние средней тяжести", - заявил он.

Напомним, ранее из-за падения сбитых дронов повреждено имущество предприятия и многоэтажка в Николаеве.

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