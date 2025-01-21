Миколаїв атакували сім "Шахедів": вже відомо про наслідки

Постраждалу жінку визволили з-під завалів будинку.
Росіяни атакували Миколаїв пізно ввечері 21 січня. Сім "Шахедів" було зафіксовано з південного напрямку. Внаслідок атаки постраждали дві людини. Одну жінку визволили з-під завалів будинку. Також відомо про пошкодження багатоповерхівок.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Всі служби працюють", - додав він.
Станом на 23:48 внаслідок атаки "Шахедами" у Миколаєві зайнялася пожежа в квартирі багатоквартирного будинку.
"Проводимо евакуацію населення. Є руйнування приватного будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку. Пожежа очерету. Є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури. Також працюють рятувальники", - повідомив міський голова Олександр Сенкевич.
Згодом Кім повідомив вже про двох постраждалих.
"Стан середньої тяжкості", - заявив він.
Нагадаємо, раніше через падіння збитих дронів пошкоджено майно підприємства та багатоповерхівка у Миколаєві.
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