У клиента "Приват 24" исчезли деньги при переводе на другую карточку: чем все закончилось

У клиента "Приват 24" исчезли деньги при переводе на другую карточку: чем все закончилось

Мужчина перечислил 1 тысячу гривен на карточку жены.

Клиент "Приват 24" пожаловался, что деньги, которые он отправил на карту другого банка, так и не дошли до получателя.

Об этом он написал на сайте Минфин.

По словам клиента, он перечислил 1 тысячу гривен на карточку жены, принадлежащей другому банку. Однако деньги так и не поступили.

В банке супруги ответили, что перевод в истории платежей не нашли и посоветовали обращаться в суд.

"Так и перебрасывают из банка на банк. Куда делись деньги? Неужели мне придется нанимать юриста, чтобы их вернуть?" – возмутился мужчина.

Что сказали в "ПриватБанке"

Служба поддержки "Приватбанка" ответила, что оплата была успешно отправлена по адресу, указанному заявителем, и посоветовали клиенту еще раз проверить реквизиты счета получателя.

Позже пользователь обнаружил ошибку в указанных реквизитах из-за некорректной работы сканера.

Новости Украины: в Борисполе задержали фигуранта дела "Приватбанка"

Ранее сообщалось, что клиентка "ПриватБанка" закрыла все свои банковские карты, но у нее все равно остались долги.

Читайте также: