"Решили сбить деньги": клиентка "ПриватБанка" закрыла счета и карты, но осталась должницей

В финучреждении объяснили, откуда задолженность.

Клиентка "ПриватБанка" закрыла все свои банковские карты, но у нее все равно остались долги.

Соответствующую жалобу она обнародовала на сайте Минфина.

По словам женщины, она еще в декабре 2020 года закрыла все свои счета и карты в банке. Кроме того, она написала заявление в отделение финучреждения. Однако через год ей позвонили по телефону сотрудники банка и сообщили, что у нее долг.

"На мой вопрос, каким образом кто-то мог даже технически списать деньги с закрытых карт и счетов, никто до сих пор ничего вразумительного не ответил. Насколько это вообще законно и как себя в дальнейшем обезопасить от такого? От банка тоже тишина. Во время долгосрочных разговоров с сотрудниками банка выяснилось, что банк за месяц до того, как сообщить мне о "долге", сами отправили запрос на возврат средств в Международную Платежную Систему как мошенническое снятие средств, но не дождавшись ответа, так понимаю, завладела средствами клиентки банка в сумме 18, 5 тыс. грн. Решили сбить со всех сторон. Креативно", — пожаловалась клиентка банка.

Что сказали в "ПриватБанке"

Сотрудники "ПриватБанка" отреагировали на сообщения и ответили, что запрос на списание средств был инициирован сайтом, где ранее были указаны реквизиты карты.

"Поскольку транзакция не была ранее завершена, была подтверждена — образовалась задолженность. Инициированная банком заявка на обжалование успешна, по ее результату до конца месяца будет погашена возникшая в результате операции задолженность. В случае, если у вас остались дополнительные вопросы — добро пожаловать в личные сообщения", — говорится в ответе "ПриватБанка".

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Напомним, в Первомайске Николаевской области экс-работнице "ПриватБанка", присвоившей средства клиентки банка, сообщено о подозрении. Установлено, что злоумышленница завладела средствами клиентки банка в сумме 18,5 тысячи гривен.

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