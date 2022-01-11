Екстремальне міні та голі животи в колекція Miu Miu сезону весна-літо 2022

Екстремальне міні та голі животи в колекція Miu Miu сезону весна-літо 2022

Весняна колекція вийшла не менш цікавою, ніж зимова.

Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 повертає нас у перше десятиліття нинішнього століття, коли штани, спідниці та шорти із дуже заниженою талією були ультрапопулярними.

Колір

Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Кольори неяскраві, приглушені, переважає бежево-коричнева гама та сіро-синя із чорним.

Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Принтів немає, але є сукні із квітковими аплікаціями.

Фактури та тканини

Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Багато вбрань із плащівки, тонкої вовни. Дуже красивий тонкий і щільніший трикотаж, також є блискучий шовк. Досить активно використовується шкіра.

Фасони та силуети

Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Основу колекції складають речі з дуже заниженою талією, які рекомендується носити з кроптопами, кропблузами, кропсветрами і навіть кропжакетами, залишаючи відкритою більшу частину тулуба.

Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Також дуже цікавий вигляд мають ультракороткі спідниці в складку та спідниці-міді з трикотажною вставкою на поясі, що імітує спідню білизну.

Аксесуари та деталі

Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Зверніть увагу на взуття, яке дизайнери бренду рекомендують носити з високими шовковими чоловічими шкарпетками.

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