Блискуча колекція Tom Ford сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла сліпучою у прямому значенні цього слова.

Колекція Tom Ford прет-а-порт сезону весна-літо 2022 сподобається тим, хто ностальгує за модою нульових.

Колір та принти

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону весна-літо 2022

Дуже яскраві кольори, багато золота, срібла, рожевий, фіолетовий, шоколадно-коричневий, синій, червоний та яскраво-блакитний.

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону весна-літо 2022

Є речі із леопардовим принтом.

Фактури та тканини

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону весна-літо 2022

Металізовані тканини, блискучий шовк та трикотаж із золотим та срібним напиленням складають основу колекції.

Фасони та силуети

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону весна-літо 2022

У колекції представлено багато штанів, превалює гламурний варіант джогерів, штани-карго та бриджі.

Аксесуари та деталі

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону весна-літо 2022

Велику роль колекції відіграють аксесуари. Багато образів доповнені масивними намистами з багаторядних ланцюжків і перлинних ниток.

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону весна-літо 2022

Цікавий вигляд мають босоніжки на широких ременях навколо щиколотки, які іноді притримують край штанів.

Читайте також: