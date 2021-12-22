Блискуча колекція Tom Ford сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла сліпучою у прямому значенні цього слова.
Колекція Tom Ford прет-а-порт сезону весна-літо 2022 сподобається тим, хто ностальгує за модою нульових.
Колір та принти
Дуже яскраві кольори, багато золота, срібла, рожевий, фіолетовий, шоколадно-коричневий, синій, червоний та яскраво-блакитний.
Є речі із леопардовим принтом.
Фактури та тканини
Металізовані тканини, блискучий шовк та трикотаж із золотим та срібним напиленням складають основу колекції.
Фасони та силуети
У колекції представлено багато штанів, превалює гламурний варіант джогерів, штани-карго та бриджі.
Аксесуари та деталі
Велику роль колекції відіграють аксесуари. Багато образів доповнені масивними намистами з багаторядних ланцюжків і перлинних ниток.
Цікавий вигляд мають босоніжки на широких ременях навколо щиколотки, які іноді притримують край штанів.
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