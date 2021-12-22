Рубав дерева на кладовищі: у Чернігівській області підприємець пошкодив 15 могил

Рубав дерева на кладовищі: у Чернігівській області підприємець пошкодив 15 могил

Поліцейські виявили пошкодження на могилах.

У Чернігівській області підприємець здійснив вирубку дерев на території кладовища. Поліція проводить розслідування.

Про це повідомили у поліції регіону.

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На лінію 102 надійшло повідомленням про те, що на кладовищі в селі Ховми Комарівської територіальної громади виявлені пошкоджені могили. На місце події прибула слідчо-оперативна група Ніжинського районного відділу поліції.

Поліцейські виявили пошкодження на 15 могилах – зламані хрести, пошкоджені пам’ятники та огорожі могил. На похованнях лежали спиляні гілки дерев, а також були видні сліди від коліс техніки. На території кладовища виявлені пні та фрагменти спиляних дерев.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, або іншим місцем поховання). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція вже встановила особу підприємця, що здійснив вирубку дерев на території кладовища.

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