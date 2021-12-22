Температура опуститься до 19-23° морозу: прогноз погоди в Україні на четвер, 23 грудня

Температура опуститься до 19-23° морозу: прогноз погоди в Україні на четвер, 23 грудня

Завтра буде мінливо хмарно.

У четвер, 23 грудня, в Україні триматиметься суха і морозна погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 5-10° морозу, у південних та західних областях вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу, в Карпатах вночі 18-23°, вдень 9-14° морозу.

У Києві 23 грудня також буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 7-9° морозу.

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Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, в Україні у четвер антициклон повсюди організує суху погоду. Морози завтра домінуватимуть: вночі -9-18°, вдень -5-12°.

За її прогнозом, вже від п'ятниці до нас збирається інша повітряна маса - тепліша і з опадами та сильним вітром. Вихідними потепліє до відлиги, мокрий сніг переходитиме в дощ.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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