Жанна Бадоєва показала свого третього чоловіка

Зірка повідомила, що її обранець сьогодні іменинник.

Телеведуча та колишня дружина українського кліпмейкера Алана Бадоєва – Жанна – показала романтичне фото зі своїм чоловіком.

Так, 2014-го знаменитість втретє вийшла заміж за бізнесмена Василя Мельничина. Обранець зірки народився у Львові, але від 11 років живе в Італії, куди забрав і свою кохану. І сьогодні, 22 грудня Василь святкує день народження. З цієї нагоди ведуча привітала коханого у фотоблогу спільним знімком.

Жанна Бадоєва з чоловіком / instagram.com/janna_badoeva

"З днем народження, моя лялечка", – написала Жанна.

До слова, юзери були дещо спантеличені зверненням Бадоєвої до іменинника: "І хто з вас лялечка? І в кого день народження?".

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