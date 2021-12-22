Жанна Бадоева показала своего третьего мужа

Звезда сообщила, что ее избранник сегодня именинник.

Телеведущая и бывшая жена украинского клипмейкера Алана Бадоева – Жанна – показала романтическое фото со своим мужем.

Так, в 2014-м знаменитость в третий раз вышла замуж за бизнесмена Василия Мельничина. Избранник звезды родился во Львове, но с 11 лет живет в Италии, куда увез и свою любимую. И сегодня, 22 декабря, Василий празднует день рождения. По этому случаю ведущая поздравила мужа в фотоблоге общим снимком.

Жанна Бадоева с мужем / instagram.com/janna_badoeva

"С днем рождения, моя куколка", – написала Жанна.

К слову, пользователи были несколько озадачены обращением Бадоевой к имениннику: "И кто из вас куколка? И у кого день рождения?".

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