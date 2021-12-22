Молодая жена 68-летнего Андрея Макаревича беременна – СМИ

Артист в четвертый раз станет отцом.

Молодая жена фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича беременна.

Для 37-летней журналистки Эйнат Кляйн это будет первый ребенок. Впрочем, музыкант станет отцом в четвертый раз. Об этом сообщил Telegram-канал "Не Малахов", сами Андрей и Эйнат пока держат это в секрете.

Андрей Макаревич с женой / instagram.com/andrey_makarevich_official

Отметим, артист воспитывает внебрачную дочь Дану, которая живет вместе со своим мужем в Филадельфии. Также у певца есть сын Иван, который родился в 1987 году в браке с Аллой Голубкиной. В 2000 году в исполнителя родилась дочь Анна.

Кроме того, у Андрея уже есть трое внуков.

Напомним, Эйнат Кляйн стала четвертой супругой Андрея Макаревича. Они официально поженились в декабре 2019 года.

Читайте также: