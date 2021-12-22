Молода дружина 68-річного Андрія Макаревича вагітна – ЗМІ

Артист учетверте стане батьком.

Молода дружина фронтмена російського гурту "Машина времени" Андрія Макаревича вагітна.

Для 37-річної журналістки Ейнат Кляйн це буде перша дитина. Втім, музикант стане батьком учетверте. Про це повідомив Telegram-канал "Не Малахов", самі ж Андрій та Ейнат поки тримають це в секреті.

Андрій Макаревич з дружиною / instagram.com/andrey_makarevich_official

Зазначимо, артист виховує позашлюбну доньку Дану, яка проживає разом зі своїм чоловіком у Філадельфії. Також співак має сина Івана, який народився 1987 року у шлюбі з Аллою Голубкіною. 2000 року у виконавця народилася донька Ганна.

Окрім того, Андрій має вже трьох онуків.

Нагадаємо, Ейнат Кляйн стала четвертою дружиною Андрія Макаревича. Вони офіційно одружилися у грудні 2019 року.

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