После ссоры с Павликом Репяхова показала, как они провели утро

После ссоры с Павликом Репяхова показала, как они провели утро

В семье понемногу все стабилизируется.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова после публичной ссоры с ним, похоже, наладила погоду в доме.

Так, в сторис своей страницы в Instagram блогерша показала, как они встретили утро. Екатерина разместила короткое видео, на котором Виктор Франкович держит их маленького сына Михаила на руках.

instagram.com/repyahovakate

После этого Репяхова показала, как они с мужем вместе дегустировали новый кофе. Особенность кофе в том, что он заваривается по японской технологии в пакетиках, то есть гуща не остается в чашке.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Отметим, что Екатерина также после ссоры призналась, что никогда не скажет ничего плохого о своем муже. Даже если он с ней в чем-то не соглашается, или если они когда-нибудь разойдутся.

"Потому что он отец Мишеньки. Потому что Виктор Павлик добрый, отзывчивый, сопереживающий, заботливый! И это я говорю тогда, когда вся обида в моей душе еще не прошла", — призналась Репяхова.

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