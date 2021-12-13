У стилі 70-х: колекція Elie Saab прет-а-порте сезону весна-літо 2022

Модний дім представив дуже ніжну та гармонійну колекцію.
Колекція Elie Saab прет-а-порте сезону весна-літо 2022 сподобається тим, хто вважає 70-е чудовим часом, наповненим свободою, любов'ю та квітами.
Колір та принти
Колірна гама досить різноманітна: багато білого, бежевого, кольору запорошеної троянди, але є і яскраво-червоні образи, і вбрання з градієнтом, трав'янисто-зелені та коралові відтінки.
Дуже цікаві принти, особливо гарний принт із великими логотипами бренду.
Фактури та тканини
Бавовна, шифон і матовий шовк поєднується з мереживом та ажурним рішельє. Багато тканин, розшитих паєтками, та плісування.
Фасони та силуети
Переважають максі-сукні, штани клеш є й короткі сукні – все у стилі 70-х.
Аксесуари та деталі
Ляпанці та босоніжки з фігурно вирізаним верхом, представлені в колекції, обіцяють стати хітом майбутнього сезону.
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