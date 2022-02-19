Зеленський озвучив вимоги до ЄС та НАТО

Зеленський озвучив вимоги до ЄС та НАТО

Зеленський вимагає надати Україні чітку європейську перспективу.

Президент України закликав дієво підтримувати Україну та надати чіткі часові рамки щодо вступу до НАТО.

Про це під час Мюнхенської безпекової конференції сказав президент Зеленський.

"Ви можете продовжити дієво підтримувати Україну та її обороноздатність. Надати чітку європейську перспективу, наявних для країн-претендентів інструментів підтримки та чітких часових рамок вступу до Альянсу. Підтримати трансформації в нашій країні. Створити для України Фонд стійкості та відновлення та програму з постачання новітніх озброєнь, техніки та обладнання для нашої армії", - сказав президент.

Також Зеленський закликав Захід виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримання агресора та гарантувати енергетичну безпеку України.

"Забезпечити інтеграцію України в енергетичний ринок ЄС, коли "Північний потік-2" використовується, як зброя", - сказав президент.

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