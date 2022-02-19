Зеленский озвучил требования к ЕС и НАТО

Зеленский озвучил требования к ЕС и НАТО

Зеленский требует предоставить Украине четкую европейскую перспективу.

Президент Украины призвал поддерживать Украину и предоставить четкие временные рамки вступления в НАТО.

Об этом во время Мюнхенской конференции безопасности президент сказал Зеленский.

"Вы можете продолжить поддерживать Украину и ее обороноспособность. Предоставить четкую европейскую перспективу, имеющихся для стран-претендентов инструментов поддержки и четкие временныеирамки вступления в Альянс. Поддержать трансформации в нашей стране. Создать для Украины Фонд устойчивости и восстановления и программу по поставке новейших вооружений, техники и оборудования для нашей армии", – сказал президент.

Также Зеленский призвал Запад выработать эффективный пакет превентивных санкций для удержания агрессора и обеспечить энергетическую безопасность Украины.

"Обеспечить интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС, когда "Северный поток-2" используется как оружие", — сказал президент.

Напомним, по данным американской разведки, после вторжения в Украину Россия планирует убить и арестовать политиков, активистов, журналистов и российских и белорусских диссидентов.