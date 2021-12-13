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В стиле 70-х: коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022

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Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News

Модный дом представил очень нежную и гармоничную коллекцию.

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто считает 70-е прекрасным временем, наполненным свободой, любовью и цветами. 

Цвет и принты

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма довольно разнообразна: много белого, бежевого, цвета пыльной розы, но есть и ярко-красные образы, и наряды с градиентом, травянисто-зеленые и коралловые оттенки. 

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень интересные принты, особенно хорош принт с крупными логотипами бренда. 

Фактуры и ткани

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Хлопок, шифон и матовый шелк сочетается с кружевом и ажурными ришелье. Много тканей, расшитых пайетками, и плиссировки. 

Фасоны и силуэты

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

 Преобладают макси-платья, брюки клеш и короткие платья - все в стиле 70-х. 

Аксессуары и детали

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Шлепанцы и босоножки с фигурно вырезанным верхом, представленные в коллекции, обещают стать хитом грядущего сезона. 

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