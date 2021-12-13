В стиле 70-х: коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Модный дом представил очень нежную и гармоничную коллекцию.
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто считает 70-е прекрасным временем, наполненным свободой, любовью и цветами.
Цвет и принты
Цветовая гамма довольно разнообразна: много белого, бежевого, цвета пыльной розы, но есть и ярко-красные образы, и наряды с градиентом, травянисто-зеленые и коралловые оттенки.
Очень интересные принты, особенно хорош принт с крупными логотипами бренда.
Фактуры и ткани
Хлопок, шифон и матовый шелк сочетается с кружевом и ажурными ришелье. Много тканей, расшитых пайетками, и плиссировки.
Фасоны и силуэты
Преобладают макси-платья, брюки клеш и короткие платья - все в стиле 70-х.
Аксессуары и детали
Шлепанцы и босоножки с фигурно вырезанным верхом, представленные в коллекции, обещают стать хитом грядущего сезона.
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