В стиле 70-х: коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Модный дом представил очень нежную и гармоничную коллекцию.

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто считает 70-е прекрасным временем, наполненным свободой, любовью и цветами.

Цвет и принты

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма довольно разнообразна: много белого, бежевого, цвета пыльной розы, но есть и ярко-красные образы, и наряды с градиентом, травянисто-зеленые и коралловые оттенки.

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень интересные принты, особенно хорош принт с крупными логотипами бренда.

Фактуры и ткани

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Хлопок, шифон и матовый шелк сочетается с кружевом и ажурными ришелье. Много тканей, расшитых пайетками, и плиссировки.

Фасоны и силуэты

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Преобладают макси-платья, брюки клеш и короткие платья - все в стиле 70-х.

Аксессуары и детали

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Шлепанцы и босоножки с фигурно вырезанным верхом, представленные в коллекции, обещают стать хитом грядущего сезона.

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