Мініспідниці та кроптопи в колекції Max Mara сезону весна-літо 2022

Мініспідниці та кроптопи в колекції Max Mara сезону весна-літо 2022

Модний дім показав практичну та лаконічну колекцію.

Колекція Max Mara пре-а-порте сезону весна-літо 2022 має дуже мінімалістичний та елегантний вигляд.

Колір та принти

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірна гама обмежується кількома кольорами: чорним, білим, блакитним, бежевим та яскраво-жовтогарячим.

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

З принтів є тільки смужка, але вона зустрічається всього в декількох образах.

Фактури та тканини

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже багато деніму, є трикотаж, багато блискучої шкіри, що гарно поєднується з матовими тканинами. Дуже ефектний вигляд мають тканини з пір'ям.

Фасони та силуети

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Основу колекції складають мініспідниці та кроптопи, є також короткі сукні вільного силуету, прості пальта та жакети-сорочки.

Аксесуари та деталі

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Варто звернути увагу на сандалі на грубій підошві та великі сумки простих форм.

Читайте також: