Мініспідниці та кроптопи в колекції Max Mara сезону весна-літо 2022

Модний дім показав практичну та лаконічну колекцію.
Колекція Max Mara пре-а-порте сезону весна-літо 2022 має дуже мінімалістичний та елегантний вигляд.
Колір та принти
Колірна гама обмежується кількома кольорами: чорним, білим, блакитним, бежевим та яскраво-жовтогарячим.
З принтів є тільки смужка, але вона зустрічається всього в декількох образах.
Фактури та тканини
Дуже багато деніму, є трикотаж, багато блискучої шкіри, що гарно поєднується з матовими тканинами. Дуже ефектний вигляд мають тканини з пір'ям.
Фасони та силуети
Основу колекції складають мініспідниці та кроптопи, є також короткі сукні вільного силуету, прості пальта та жакети-сорочки.
Аксесуари та деталі
Варто звернути увагу на сандалі на грубій підошві та великі сумки простих форм.
Читайте також:
- Ефектне взуття та крихітні сумочки у колекції Christian Dior сезону весна-літо 2022
- Шовк та хутро в колекції Fendi сезону весна-літо 2022
- Короткі спідниці та мереживні ліфчики в колекції Dolce & Gabbana сезону весна-літо 2022
- Макраме та торочки в колекції Chloe прет-а-порте сезону весна-літо 2022
- Яскраві кольори та квіти в колекції Oscar de La Renta сезону весна-літо 2022
- У стилі 70-х: колекція Elie Saab прет-а-порте сезону весна-літо 2022
- Скандальні кольє-петлі та ефектне взуття в колекції Givenchy сезону весна-літо 2022
- Блискуча колекція Tom Ford сезону весна-літо 2022