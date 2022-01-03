Кроптопи та ковбойські чоботи в колекції Vera Wang сезону весна-літо 2022

Кроптопи та ковбойські чоботи в колекції Vera Wang сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже відвертою. Вона була представлена у вигляді стильної фотосесії.

Колекція Vera Wang прет-а-порте сезону весна-літо 2022 потішить поціновувачів сексуального вбрання та ковбойської теми.

Колір

Колекція Vera Wang прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Одяг, представлений у колекції, переважно чорний, але є й яскраві образи: зелені, салатові, сині та бірюзові.

Фактури та тканини

Колекція Vera Wang прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Набір тканин надзвичайно різноманітний. Є шифон, мереживо, денім, трикотаж, атлас та плащівка.

Фасони та силуети

Колекція Vera Wang прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Основу колекції складають дуже відверті вбрання: короткі шорти, мініспідниці та кроптопи або бюстьє. Але є й романтичні сукні зі шлейфами та гарні мереживні чи шифонові накидки.

Аксесуари та деталі

Колекція Vera Wang прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже ефектний вигляд мають ковбойські чоботи, особливо високі із класичним декором.

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